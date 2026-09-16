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Спорт Уик-Энд

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К Семаку не может быть претензий, если игроки не могут попасть в ворота - Орлов

К Семаку не может быть претензий, если игроки не могут попасть в ворота - Орлов

«Голевых моментов в матче с «Локомотивом» (2:1) «Зенит» создал много. А раз есть голевые моменты, значит, команда играет, - считает известный комментатор Геннадий Орлов.

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