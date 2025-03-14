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Пытаясь спасти свои денежные средства, которым ничего не угрожало, молодая женщина отдала преступникам более полумиллиона рублей

Молодая жительница Иванова приняла телефонный звонок от неизвестного гражданина. Он представился сотрудником «Почты России» и сообщил – на ваше имя пришло заказное письмо с пометкой «документы» Далее убедил женщину в том, что для его получения необходимо авторизироваться посредством бота в мессенджере «Телеграм», что она и сделала.

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