Пытаясь спасти свои денежные средства, которым ничего не угрожало, молодая женщина отдала преступникам более полумиллиона рублей

Молодая жительница Иванова приняла телефонный звонок от неизвестного гражданина. Он представился сотрудником «Почты России» и сообщил – на ваше имя пришло заказное письмо с пометкой «документы» Далее убедил женщину в том, что для его получения необходимо авторизироваться посредством бота в мессенджере «Телеграм», что она и сделала.
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