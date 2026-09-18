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Месяц борьбы с огнем: Ил-76 МЧС завершил работу в Сербии

Месяц борьбы с огнем: Ил-76 МЧС завершил работу в Сербии

Российские спасатели завершили работу по тушению природных пожаров в Сербии .

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