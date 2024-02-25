В Архангельске прошли игры второго тура чемпионата России по волейболу

Гости из Вологды и Петрозаводска присоединились к архангельскому клубу «Поморье» в этом волнующем спортивном событииГости из Вологды и Петрозаводска присоединились к архангельскому клубу «Поморье» в этом волнующем спортивном событииЗаместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков открыл соревнования.
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