В Архангельске прошли игры второго тура чемпионата России по волейболу

Гости из Вологды и Петрозаводска присоединились к архангельскому клубу «Поморье» в этом волнующем спортивном событииГости из Вологды и Петрозаводска присоединились к архангельскому клубу «Поморье» в этом волнующем спортивном событииЗаместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков открыл соревнования.