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Автономные котельные Бурятии ограничили в сжигании угля

Автономные котельные Бурятии ограничили в сжигании угля

Республика Бурятия стала первым регионом России, ограничившим в законодательном порядке применение твердых видов топлива (каменный и бурый уголь, а также дрова) для автономных котельных, уже имеющих техприсоединение к центральному теплоснабжению.

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