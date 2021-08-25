Автономные котельные Бурятии ограничили в сжигании угля

Республика Бурятия стала первым регионом России, ограничившим в законодательном порядке применение твердых видов топлива (каменный и бурый уголь, а также дрова) для автономных котельных, уже имеющих техприсоединение к центральному теплоснабжению.
Республика Бурятия стала первым регионом России, ограничившим в законодательном порядке применение твердых видов топлива (каменный и бурый уголь, а также дрова) для автономных котельных, уже имеющих техприсоединение к центральному теплоснабжению.
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