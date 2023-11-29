28 ноября – начало рождественского поста.

Начало рождественского поста приходится ежегодно на 28 ноября. Рождественский пост называется еще Филипповским постом или, в просторечии, филипповками, поскольку в его канун почитается память апостола Филиппа.
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