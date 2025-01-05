Селебрини повторил достижения Кросби и Ковальчука по голам в первых 30 матчах в НХЛ до 18 лет

Форвард «Сан-Хосе» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:2). На счету 1-го номера драфта НХЛ-2024 стало 28 (13+15) очков в 30 играх при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 19:48.