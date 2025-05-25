Автомойку, которая "украсит и будет работать на благо города", построят в Барнауле

Проект рассмотрели на заседании градсовета Проект автомойки в Барнауле на улице Балтийской Большую автомойку, которая в будущем легко может превратиться в гараж, планируют построить в Барнауле по адресу улица Балтийская, 86.
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