«Мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывался на улицах Грозного. Десятки девушек находятся в Сирии и других горячих точках. И они начинали с того, что закрывали лица» - Рамзан Кадыров
Споры о никабе, которые нынче будоражат наше общество, если присмотреться, выглядят довольно несбалансированно.
Комментарии
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А зря! И никаб и хиджаб надо в России запретить. Мы - в своей стране не хотим это видеть. Кому не нравится - мы никого насильно не держим. А протестующих - назад в кишлаки!!! Там пусть носят что "хочут"...
Ситуация и правда довольно странная. Православный носит нательный крестик. Который должен, ДОЛЖЕН, находится под одеждой. То есть принадлежность к православии выпячивать грех. И почему я должен за версту видеть мусульманку? В ее наряде. Жутком. Я бы и бороды без усов запретил. Хочешь что бы в тебе видели мусульманина вытащи на свет белый то что, вообще то, не принято показывать всем. И ходи так. Правда опять таки можно спутать с евреем.
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