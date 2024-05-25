«Мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывался на улицах Грозного. Десятки девушек находятся в Сирии и других горячих точках. И они начинали с того, что закрывали лица» - Рамзан Кадыров

А зря! И никаб и хиджаб надо в России запретить. Мы - в своей стране не хотим это видеть. Кому не нравится - мы никого насильно не держим. А протестующих - назад в кишлаки!!! Там пусть носят что "хочут"...

Сергей Лобачев

Ситуация и правда довольно странная. Православный носит нательный крестик. Который должен, ДОЛЖЕН, находится под одеждой. То есть принадлежность к православии выпячивать грех. И почему я должен за версту видеть мусульманку? В ее наряде. Жутком. Я бы и бороды без усов запретил. Хочешь что бы в тебе видели мусульманина вытащи на свет белый то что, вообще то, не принято показывать всем. И ходи так. Правда опять таки можно спутать с евреем.