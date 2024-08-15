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Пермяк засудил «Спортмастер» за отказ вернуть средства за подарочную карту

Пермяк засудил «Спортмастер» за отказ вернуть средства за подарочную карту

Магазин будет вынужден не только вернуть деньги, но и заплатить штраф.Пермяк засудил «Спортмастер» за отказ вернуть средства за подарочную карту.

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