Даже в зал идти не надо: простые упражнения, которые улучшают микрофлору кишечника

Поразительно, насколько микрофлора кишечника сказывается на всем организме. При дисбалансе кишечных бактерий страдает не только сам кишечник, нарушая процесс пищеварения: снижается иммунитет, появляются проблемы с кожей, повышается риск сахарного диабета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии