Даже в зал идти не надо: простые упражнения, которые улучшают микрофлору кишечника

Поразительно, насколько микрофлора кишечника сказывается на всем организме. При дисбалансе кишечных бактерий страдает не только сам кишечник, нарушая процесс пищеварения: снижается иммунитет, появляются проблемы с кожей, повышается риск сахарного диабета.