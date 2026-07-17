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Нескучные технологии

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Когда на нашей планете исчезнет жизнь?

Когда на нашей планете исчезнет жизнь?

Всему, что имеет начало, сужден и конец — это касается и жизни на Земле. Примерно через 5 миллиардов лет у Солнца иссякнут запасы водорода и, превратившись в красного гиганта, с высокой вероятностью оно поглотит нашу планету.

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