Когда на нашей планете исчезнет жизнь?

Всему, что имеет начало, сужден и конец — это касается и жизни на Земле. Примерно через 5 миллиардов лет у Солнца иссякнут запасы водорода и, превратившись в красного гиганта, с высокой вероятностью оно поглотит нашу планету.
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