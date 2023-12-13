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Голливудский актер Том Круз вышел в свет с эффектной россиянкой, которая на 25 лет его моложе

Голливудский актер Том Круз вышел в свет с эффектной россиянкой, которая на 25 лет его моложе

Том Круз, фото: pulse.mail.ruНа вечеринке в одном из известных лондонских клубов 61-летний голливудский актер Том Круз был замечен в компании загадочной россиянки Эльсины Хайровой.

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