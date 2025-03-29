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Путин сформулировал беспощадную переговорную позицию: «мы их добьем»

Путин сформулировал беспощадную переговорную позицию: «мы их добьем»

Демилитаризация киевского режима теперь предусматривает не разоружение, а уничтожение Владимир Путин, выступая перед моряками-подводниками, жестко сформулировал переговорную позицию по Украине.

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