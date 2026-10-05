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Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Президент страны назвал профессию благородной миссией 5 октября президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что их работа — это благородная и ответственная миссия.

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