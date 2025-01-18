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Почему Трамп так стремится к переговорам с Россией

Почему Трамп так стремится к переговорам с Россией

Юрий Апухтин Предстоящие переговоры США и России вызывают много вопросов. Что заставило американцев пойти на такой шаг и начать прямой диалог со своим стратегическим противником? Почему американцы так заинтересованы в проведении таких переговоров? Действительно, это несколько необычный для США ход, как правило они действуют с позиции силы и навязывают свою волю противнику.

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