Почему Трамп так стремится к переговорам с Россией

Юрий Апухтин Предстоящие переговоры США и России вызывают много вопросов. Что заставило американцев пойти на такой шаг и начать прямой диалог со своим стратегическим противником? Почему американцы так заинтересованы в проведении таких переговоров? Действительно, это несколько необычный для США ход, как правило они действуют с позиции силы и навязывают свою волю противнику.