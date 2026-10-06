Всё чаще китайцы приезжают в Суйфэньхэ ради русской атмосферы. Жители Китая всё чаще приезжают в приграничный Суйфэньхэ не только за шопингом, но и чтобы попробовать русскую кухню и прочувствовать особую атмосферу на стыке двух культур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев и Вашингтон ...
- Профессор Фельдма...
- Катасонов подвёл ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым