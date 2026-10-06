Китайцы массово отправились к границе России за борщем и оливье

Всё чаще китайцы приезжают в Суйфэньхэ ради русской атмосферы. Жители Китая всё чаще приезжают в приграничный Суйфэньхэ не только за шопингом, но и чтобы попробовать русскую кухню и прочувствовать особую атмосферу на стыке двух культур.