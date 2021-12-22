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Индия углубляет сотрудничество со странами Центральной Азии

Индия углубляет сотрудничество со странами Центральной Азии

Франция и Индия хотят расширять сотрудничество в оборонной промышленности; Индия наращивает взаимодействие с внешним кругом безопасности Афганистана и Пакистана; Dassault Aviation оштрафована за невыполнение обязательств по передаче технологий; в Сети появились спутниковые снимки новых китайских построек рядом со спорной границей с Индией; индийский парламент не будет рассматривать закон о криптовалютах во время текущей сессии; в североиндийском штате Панджаб вскоре начнется развертывание российской системы ПВО С-400 — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

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