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Регионы России

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Вышел первый трейлер анимационного фильма «Боги не делают подарков», созданного с помощью нейросети

Вышел первый трейлер анимационного фильма «Боги не делают подарков», созданного с помощью нейросети

Студия Fable представила первый трейлер анимационного фильма «Боги не делают подарков», который создавался с использованием нейросети.

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