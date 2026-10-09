После атаки пылает логистический центр и ЛЭП в Днепропетровске (ВИДЕО)

Россия атаковала Днепровский район. Загорелись склады логистической компании, сообщает облвоенадминистрация.
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