На счет, где указан домашний адрес президента CIF Джо Байдена, поступали денежные переводы из КНР. Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) написал спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти.
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