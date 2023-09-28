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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта Татарстана об Играх БРИКС: «Будем приглашать 70-72 страны, дальше точечно отрабатывать по поводу того, кто к нам приедет»

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. «Программу соревнований предварительно сформировали, будет порядка 25-26 видов спорта.

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