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Зависть и конкуренция: Почему Гайдай перестал снимать Моргунова и почему его фильмы пылятся на полках

Зависть и конкуренция: Почему Гайдай перестал снимать Моргунова и почему его фильмы пылятся на полках

Евгений Моргунов. Кадр из фильма "Самогонщики" Лидия ГубинаЛюбимое трио из комедий Леонида Гайдая всегда было обожаемо публикой, но в какой-то момент знаменитый режиссёр перестал звать всеми любимых актёров в свои новые фильмы – как выяснилось впоследствии из автобиографических книг кинематографистов, тройка серьёзно поссорилась с главой площадки на съёмках «Кавказской пленницы».

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