Казань отомстила за финал Кубка России: как «Зенит» обыграл «Динамо» в Суперлиге

Вчера «Зенит-Казань» победил московское «Динамо» в уже пятом матче между командами в текущем сезоне. Таким образом, коллектив Алексея Вербова взял реванш у «бело-голубых» за обидное поражение в финале Кубка России накануне Нового года.
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