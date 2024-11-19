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Закон, порядок, государство

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Расчет ОТРК «Искандер» группировки войск «Запад» нанес удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Расчет ОТРК «Искандер» группировки войск «Запад» нанес удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

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