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Калуга-поиск

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17 беспилотников сбили в Калуге и области ночью

17 беспилотников сбили в Калуге и области ночью

В ночь на 6 августа Калужская область подверглась атаке боевых беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, сегодня ночью силы ПВО уничтожили 17 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Думиничского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

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