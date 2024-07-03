Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости

Оно направлено в честь Дня независимости Республики Беларусь, сообщает корреспондент УтроNews.«Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровую военную пору, и сегодня остаются надёжной основой для развития отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами.