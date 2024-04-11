Глава китайского парламента приедет в КНДР с официальным визитом

По приглашению Трудовой партии Кореи и правительства КНДР председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи с 11 по 13 апреля нанесет официальный визит в Северную Корею.
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