Жительница Хабаровоского края отдала мошенникам 780 тысяч рублей

По информации, предоставленной пресс-службой Управления МВД России по Хабаровскому краю, жительница Верхнебуреинского района, желая приумножить свои сбережения, стала жертвой мошенников, переведя им более 780 тысяч рублей.
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