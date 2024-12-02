Куда исчезла русская знать в Малой Руси

Ян Матейко, «Люблинская уния» Литовская Русь Как уже ранее не раз отмечалось (История Украины — Русская История), Великое княжество Литовское и Русское (Литовская Русь) было русской православной державой с русским населением.
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