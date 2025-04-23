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В Керчи в центр реабилитации привезли 15 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов

В Керчи в центр реабилитации привезли 15 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов

Пернатых нашли в окрестностях города, всем им оказывают помощь. О том, как работает штаб спасения и с чем приходится сталкиваться волонтёрам, расскажет Михаил Горливой Подписывайтесь на Вести Крым в Telegram, RuTube, Дзене, ВК и ОК.

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