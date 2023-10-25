Представитель ЕС: запланированная в Брюсселе встреча Пашиняна и Алиева отменена

Спецпредставитель Европейского союза на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что запланированная на конец октября в Брюсселе встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева не состоится.
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