Юные карагандинские спортсменки завоевали медали на международном турнире по боксу в Сербии

Золотую, серебряную и две бронзовые медали завоевали юные спортсменки Карагандинской области на международном турнире по боксу на Кубок нации в городе Сомбор в Сербии, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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