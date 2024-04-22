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Анчелотти об 1+1 Васкеса с «Барсой»: «Крайне важный для «Реала» игрок. Лукас конкурирует с Карвахалем, с одним из лучших крайних защитников в мире» 

Хавбек «Реала» забил гол и отдал результативную передачу в матче Ла Лиги с «Барселоной» (3:2). «Очевидно, что он крайне важный для нас игрок, и не только потому, что он сделал сегодня, а по сезону в целом.

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