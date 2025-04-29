Врач Разаренова предупредила о риске диабета у детей из-за пальмового масла

Пальмовое масло — растительный жир, извлекаемый из плодов масличной пальмы. Благодаря невысокой себестоимости, стойкости к окислению и отличным технологическим свойствам оно широко применяется в производстве.
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