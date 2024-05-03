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Николай Заварухин: «Автомобилист» отдал СКА углы – с пятака не было такой опасности. Готовились к сопернику, здорово сыграл Аликин»

Команда из Екатеринбурга обыграла армейцев во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 4-1 в серии.  – Против СКА казалось, что позиционные атаки соперника для «Автомобилиста» как открытая книга: как будто знали, куда пойдет пас, откуда будет бросок.

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