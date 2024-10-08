Белоснежный непальский «восьмитысячник» станет памятником погибшим на его склонам альпинистам из России

В Непале погибли альпинисты из России, их тела обнаружили при облете горы Дхаулагири – четырёхгранной пирамиды высотой 8167 м с практически отвесными стенами, очень сложным микроклиматом (погода может меняться мгновенно от солнечной до снежной с ураганным ветром) и частыми лавинами и камнепадами.