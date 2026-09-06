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Царьград

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В Шереметьево сообщили: рейс из Денпасара прибудет по графику

В Шереметьево сообщили: рейс из Денпасара прибудет по графику

Рейс из Денпасара в Москву по расписанию прибудет в Шереметьево во второй половине дня, несмотря на извержение вулкана Анак-Кракатау и временное закрытие аэропортов Индонезии.

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