В Шереметьево сообщили: рейс из Денпасара прибудет по графику

Рейс из Денпасара в Москву по расписанию прибудет в Шереметьево во второй половине дня, несмотря на извержение вулкана Анак-Кракатау и временное закрытие аэропортов Индонезии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Севастополе соб...
- Умерла мать всеми...
- В Новосибирске де...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым