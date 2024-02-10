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Добрый Мир

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Может полыхнуть: Иран совершил хитрый ход и США могут выставить из Ирака

Может полыхнуть: Иран совершил хитрый ход и США могут выставить из Ирака

 Вчера 1,7K прочитали В последние дни международное сообщество наблюдает за обострением напряженности в Ираке, где американские формирования осуществили действия в отношении группировок «Катаиб Хезболла» и «Харакат ан-Нуджба», связанных с Ираном.

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