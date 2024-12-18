В Алтайском крае у бийчанина, задержанного по оперативной информации, полицейские изъяли почти 8 кг марихуаны

В городе Бийске Алтайского края сыщики Межмуниципального управления МВД России «Бийское» в ходе проверки полученной оперативной информации задержали ранее судимого за хранение наркотиков 42-летнего местного жителя, подозреваемого в аналогичном преступлении.
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