39-летняя девственница рассказала о нежелании заниматься сексом

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ММ

Жил-был могущественный фараон! И вот он смертельно заболел. Сошлись к нему все знаменитые лекари со всей Ойкумены, каждый попробовал вылечить, ничего не получилось. Тогда к фараону пришел старенький лекарь- мудрец и сказал:"О великий фараон, чтобы тебе выздороветь, тебе надо возлечь со столетней девственницей". Обыскали всё царство, нашли для фараона столетнюю девственницу. Возлёг с ней фараон и выздоровел. Так был изобретен пенициллин! Очевидно девственница из статьи ждет своего больного фараона?