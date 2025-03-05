Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 583 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • авдей НА
    Пишет чтоб не забыли или папа не забыл доработает до пенсии сам приедет сколько их пенсионеров уже там даже выше рангомБежавшая в США до...
  • Владимир Акулов
    У Николая воспалилась , увеличилась простата...Моча выходила только малыми порциями по 20 гр через каждые пол-часа......Мужчин предупреди...
  • Владимир Акулов
    Все , кого знал , кто питались без жидких борщей или супов заболели... У них или камни в печени ...Россияне веками о...

39-летняя девственница рассказала о нежелании заниматься сексом

39-летняя девственница рассказала о нежелании заниматься сексом

39-летняя американка призналась, что намерена остаться девственницей до конца своих дней. Об этом пишет New York Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Жил-был могущественный фараон! И вот он смертельно заболел. Сошлись к нему все знаменитые лекари со всей Ойкумены, каждый попробовал вылечить, ничего не получилось. Тогда к фараону пришел старенький лекарь- мудрец и сказал:&quot;О великий фараон, чтобы тебе выздороветь, тебе надо возлечь со столетней девственницей&quot;. Обыскали всё царство, нашли для фараона столетнюю девственницу. Возлёг с ней фараон и выздоровел. Так был изобретен пенициллин!  Очевидно девственница из статьи ждет своего больного фараона?
Ответить
17 час.
наверх