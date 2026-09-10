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«Напоминает сказку»: вратарь «Сабаха» Рамазанов — о выходе в Лигу чемпионов, дружбе с Карпукасом и мурашках на «Энфилде»

«Напоминает сказку»: вратарь «Сабаха» Рамазанов — о выходе в Лигу чемпионов, дружбе с Карпукасом и мурашках на «Энфилде»

Осознание того, что «Сабах» пробился в Лигу чемпионов, пришло только за пару дней до матча с «Манчестер Юнайтед».

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