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Dogecoin запустили в сети Solana через протокол Sunrise

Dogecoin запустили в сети Solana через протокол Sunrise

Dogecoin был запущен на Solana через протокол Sunrise — шлюз активов, созданный Wormhole Labs, а официальный аккаунт Solana подтвердил запуск 7 сентября 2026 года.

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