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«Коммерсантъ»: Минсельхоз призвал региональные органы АПК готовиться к возможному запрету импорта семян из ЕС и США

«Коммерсантъ»: Минсельхоз призвал региональные органы АПК готовиться к возможному запрету импорта семян из ЕС и США

Издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщило в пятницу, что Минсельхоз РФ призвал региональные органы АПК готовиться к вероятному запрету импорта семян из недружественных государств.

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