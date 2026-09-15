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Татарстанда яңгырлар явачак

Татарстанда яңгырлар явачак

Бүген, 15 сентябрьдә, Татарстанда дымлы һәм тотрыксыз, әмма шактый җылы һава торышы көтелә. Бу хакта ТР Гидрометеорология үзәге хәбәр итә.

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