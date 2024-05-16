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Закроют ли клуб пляжного волейбола в Мангистау?

Закроют ли клуб пляжного волейбола в Мангистау?

С этим вопросом обратились в редакцию те, кто занимается развитием пляжного волейбола в Мангистау. Они отмечают, что всю администрацию выселили из комплекса, а в здание заехала администрация футбольного клуба.

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