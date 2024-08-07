Движение поездов сообщением Симферополь-Джанкой временно приостановлено по техническим причинам

Железнодорожное сообщение между Симферополем и Джанкоем было временно приостановлено примерно на два часа по техническим причинам, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
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