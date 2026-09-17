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Авто - Мото - Новости

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Lexus обновил внедорожник GX: внешне тот же, но внутри — другой

Lexus обновил внедорожник GX: внешне тот же, но внутри — другой

Компания Lexus представила рамный внедорожник GX 2027 модельного года. Внешность автомобиля осталась неизмененной, но все шесть комплектаций получили расширенное стандартное оснащение.

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