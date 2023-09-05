РИА Новости: Днепропетровск готовится к многочасовым отключениям света

Глава энергетической компании «ДТЭК Днепровские электросети» Андрей Терещук заявил, что власти Днепропетровска ведут подготовку к многочасовым отключениям света зимой, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские средства массовой информации.
Глава энергетической компании «ДТЭК Днепровские электросети» Андрей Терещук заявил, что власти Днепропетровска ведут подготовку к многочасовым отключениям света зимой, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские средства массовой информации.
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