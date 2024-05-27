Из Новосибирской области за неделю уехали почти 6 тысяч иностранцев

На минувшей неделе правоохранители проводили рейды в Ленинском районе Новосибирска.На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области начальник регионального ГУ МВД России Андрей Кульков сообщил, что за неделю территорию региона покинули почти 6 тысяч мигрантов.
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